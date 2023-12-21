Регистрация товарных знаков и патентов со 100% гарантией
Проверьте ваш товарный знак (название и логотип) на возможность регистрации и на правомерное использование, это совершенно бесплатно:
Без проверки вы можете, заранее не зная того, нарушать права на чужие товарные знаки. В этом случае вы рискуете лишиться своего бренда и будете вынуждены заплатить компенсацию до 5 000 000 рублей. По статистике проверок в 80% случаев происходят нарушения прав использования!!!
BEBRAND - Федеральная сеть агентств по защите прав интеллектуальной собственности
+5000 компаний выбрали нас
Зачем регистрировать товарный знак?
Защита от копирования
Защита от подражателей
Защита от штрафов
Для чего нужен товарный знак и его регистрация?
Доверьтесь профессионалам!
Предлагаем услуги по регистрации товарных знаков в Санкт-Петербурге под ключ. Вам достаточно предоставить информацию о вашей компании, рассказать о предпочтениях и пожеланиях. Разработаем товарный знак, проведём его регистрацию согласно действующему законодательству. Имеем большой опыт в решении спорных вопросов, связанных с регистрацией товарных знаков, подтверждением права собственности.
+0
Филиалов на территории России
+0
Товарных знаков зарегистрировано
Рассрочка без % от Tinkoff
Бесплатная экспертиза товарного знака!
Отзывы наших клиентов
Как узнать, имеет ли ваш бренд юридическую защиту?
Что делать, если Ваше название уже зарегистрировано и как не «влететь» на 5 000 000 рублей, используя чужой Бренд? В этом выпуске «Люди дела» Илья Кусакин посетил самую быстрорастущую сеть патентных агентств «BeBrand». Основатель компании Александр Архипов рассказал о том как, зачем и когда стоит регистрировать свой Бренд или логотип.