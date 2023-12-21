Что делать, если Ваше название уже зарегистрировано и как не «влететь» на 5 000 000 рублей, используя чужой Бренд? В этом выпуске «Люди дела» Илья Кусакин посетил самую быстрорастущую сеть патентных агентств «BeBrand». Основатель компании Александр Архипов рассказал о том как, зачем и когда стоит регистрировать свой Бренд или логотип.