Агентство по защите брендов № 1 в рейтинге Роспатента. 10 лет опыта.
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Регистрация товарных знаков и патентов со 100% гарантией

Проверьте ваш товарный знак (название и логотип) на возможность регистрации и на правомерное использование, это совершенно бесплатно:

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Без проверки вы можете, заранее не зная того, нарушать права на чужие товарные знаки. В этом случае вы рискуете лишиться своего бренда и будете вынуждены заплатить компенсацию до 5 000 000 рублей. По статистике проверок в 80% случаев происходят нарушения прав использования!!!

BEBRAND - Федеральная сеть агентств по защите прав интеллектуальной собственности

+5000 компаний выбрали нас

В рейтинге Роспатента мы №1 по количеству поданных заявок 3 года подряд

Зачем регистрировать товарный знак?

Защита от копирования
Защита от копирования
Если конкурент использует схожее с вашим название / логотип / дизайн, которые защищены товарным знаком, вы сможете эффективно с ним бороться: запретить использовать и взыскать компенсацию до 5 млн. рублей.
Защита от подражателей
Защита от подражателей
Товарный знак поможет закрепить оригинальные черты бренда за вами и не допустить подражателей на рынке. При эффективной защите ваш бренд никогда не потеряет уникальность и не «размоется» среди конкурентов.
Защита от штрафов
Защита от штрафов
Без проверки своего бренда, вы можете, заранее не зная того, нарушать права на чужие товарные знаки. В этом случае вы рискуете лишиться своего бренда и будете вынуждены заплатить компенсацию до 5 000 000 рублей.

Для чего нужен товарный знак и его регистрация?

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Доверьтесь профессионалам!

Предлагаем услуги по регистрации товарных знаков в Санкт-Петербурге под ключ. Вам достаточно предоставить информацию о вашей компании, рассказать о предпочтениях и пожеланиях. Разработаем товарный знак, проведём его регистрацию согласно действующему законодательству. Имеем большой опыт в решении спорных вопросов, связанных с регистрацией товарных знаков, подтверждением права собственности.

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Бесплатная экспертиза товарного знака!

У вас уже есть название или логотип? Проверьте, могут ли они стать товарным знаком. Это абсолютно бесплатно!
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Как узнать, имеет ли ваш бренд юридическую защиту?

Что делать, если Ваше название уже зарегистрировано и как не «влететь» на 5 000 000 рублей, используя чужой Бренд? В этом выпуске «Люди дела» Илья Кусакин посетил самую быстрорастущую сеть патентных агентств «BeBrand». Основатель компании Александр Архипов рассказал о том как, зачем и когда стоит регистрировать свой Бренд или логотип.

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